[イスタンブール ７日 ロイター] - トルコのエルドアン大統領は７日、イスラエルによる「拡張主義の脅威の高まり」に対抗するため、イスラム諸国が同盟を結ぶべきだと述べた。エルドアン氏はイスタンブール近郊のイベントで、イスラエルによるヨルダン川西岸での入植地拡大に抗議するデモに参加していたトルコ系米国人女性が６日、イスラエル軍によって殺害されたと説明。「イスラエルの傲慢、強奪、国家としてのテロリズムを