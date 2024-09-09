フリーアナウンサー滝川クリステル（46）の所属事務所は9日、公式サイトを更新。滝川の夫、小泉進次郎元環境相（43）が自民党総裁選（9月12日告示、27日投開票）への出馬を正式表明したことに関し、声明を発表した。事務所は「この度、弊社所属である滝川クリステルの夫、小泉進次郎氏が自由民主党の総裁選に立候補を表明され、妻である滝川に対しても、非常に多くの取材や問い合わせを頂いております」と言及。「滝川には、滝川自