2015年以降、ド軍本拠地で450フィート以上の本塁打を複数放ったのは大谷だけ【MLB】ドジャース 4ー0 ガーディアンズ（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）の本拠地・ガーディアンズ戦で、飛距離450フィート（約137.2メートルの特大46号を放った。米メディアによると、ドジャースタジアムで複数の450フィート以上の本塁打を放った選手は大谷だけだという。1点リードの5回1死、大谷はタナ