飛距離も速度も異次元…大谷に特大弾を浴びたビービーの言葉米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発し、2試合ぶりの46号ソロ。伸ばし続けている史上初の記録を「46本塁打＆46盗塁」とした。被弾したタナー・ビービー投手は、肩をガックリ落とすと、腰に手を当てて打球を目で追った。試合後にはある「後悔」を口にしている。大谷は5回1死でこの日3度