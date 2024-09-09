俳優の谷原章介がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「めざまし８」（月曜〜金曜・午前８時）が９日、生放送された。番組内ではこの日の試合で４６号本塁打を放ち、盗塁もあわせて「４６―４６」に到達したドジャース・大谷翔平投手（３０）の「盗塁のすごさ」について特集した。その中で陸上短距離で１００メートル９秒５８の世界記録保持者であり、北京、ロンドン、リオデジャネイロ五輪金メダルのウサイン・ボルト氏（ジャ