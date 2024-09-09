◆高校野球◇秋季静岡県大会▽上位決定戦浜松開誠館０−５聖隷クリストファー（８日・磐田）県大会予選上位決定戦の残り５試合が行われた。聖隷クリストファーの１年生エース左腕・高部陸が、浜松開誠館を５安打９奪三振に抑えて公式戦初完封勝利を飾り、５―０で勝利。１４日に開幕する県大会に弾みをつけた。９日に組み合わせ抽選会が行われる。聖隷の高部は最後の打者を右飛に打ち取ると「よっし」と小さく声を漏らし、