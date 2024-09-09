経済アナリストの森永卓郎氏（67）が9日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー」（月〜木曜前8・00）に生出演。自民党総裁選（27日投開票）について、持論を述べた。番組では高市早苗経済安全保障担当相がこの日、出馬会見を開く予定と紹介。高市氏は保守層からの厚い支持をもとに、国防強化や積極財政の経済政策などを掲げるとみられている。森永氏は「実はですね、高市さんがどうなるかっていうので日本の未来が決まる