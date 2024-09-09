舞台『呪術廻戦0』WITH LIVE BANDが東京で12月、大阪で2025年1月に上演されることが決定した。あわせてティザービジュアルと出演者情報が発表され、主人公・乙骨憂太役を小越勇輝、最悪の呪詛師・夏油傑役を藤田玲が担当する。【動画】激似！衣装も完全再現の五条悟舞台『呪術廻戦』公演の名シーン『呪術廻戦』舞台化第3弾となる今回は、『呪術廻戦』の前日譚にあたる原点のエピソード『呪術廻戦 0 東京都立呪術高等専門学校