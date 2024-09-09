俳優の石原良純が９日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、小泉進次郎議員も立候補を表明した自民党総裁選について「面白い総裁選だと思うけど、まだそこまでのめり込めない」との思いを吐露した。この日は、進次郎議員が立候補を表明し、銀座などで街頭演説を行った様子などを伝えた。総裁選については今後、高市早苗氏、加藤勝信氏らが立候補を表明する見込み。多数の立候補者が乱立する混沌とした異例の総裁選