大谷は46号で「52‐52」ペースとなった(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月8日（日本時間9日）、本拠地でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場し、自己最多タイの46号ソロを含むマルチ安打と活躍した。チームは4‐0で勝利を収めている。【動画】右翼ポール際へ豪快な一発！大谷翔平が46号本塁打を放つシーン5回一死の第3打席、右翼ポール際へと放った一発は、打球速度116.7マイル（約187.8キロ）、角度34