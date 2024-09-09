テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は９日、兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑を特集した。番組では、２０２１年知事選で自民党とともに斎藤氏を推薦した日本維新の会が疑惑告発文書問題を巡り９日にも辞職と出直し選挙を申し入れる方針を固めたことを伝えた。コメンテーターで元テレビ朝日社員の玉川徹氏はこうした事態に「維新の話ですけど」と切り出し「政党としての維新でみると、この問