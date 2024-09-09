▽練習試合清水３−０松本＝４０分×２本＝（８日・三保）Ｊ２清水エスパルスは８日、三保でＪ３松本と練習試合（４０分×２本）を行った。控え組中心で臨み、３―０と快勝。故障離脱していたＭＦ原輝綺（２６）が約１か月ぶりの実戦を迎え、１４日のホーム・山口戦で公式戦復帰する可能性が高まった。攻撃陣では新人ＦＷ郡司璃来（１９）が２得点でアピールした。清水の守備を支える貴重なピースが戻ってきた。原は８月１０