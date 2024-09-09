◆米大リーグアストロズ―ダイヤモンドバックス（８日・米テキサス州アーリントン＝ミニッツメイドパーク）現役最多の２６０勝を挙げているアストロズのジャスティン・バーランダー投手が８日（日本時間９日）、本拠のダイヤモンドバックス戦でパビン・スミス外野手に２回に３ラン、３回に満塁と２本塁打、７打点を献上。３回８失点でＫＯされた。２回は無死一、二塁、カウント２―０から内角直球を４１度と大きな放物線を描