【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は８日（日本時間９日）、２０２１年の自己最多に並ぶ４６号ソロをち、ここまで４６盗塁で、メジャー史上初の「４６本塁打、４６盗塁」に到達した。初１番指名打者で出た本拠地ロサンゼルスでのガーディアンズ戦で、４打数２安打１打点で今季１６２安打、１０１打点とし、いずれもメジャー７年目で自己最多となった。全４打席で、結果は左飛、中前打、右越え本塁打、