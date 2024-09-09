交通都市型まちづくり研究所は9月13日21時より、「INNOVATORS CROSS LOUNGE(イノベーターズ・クロス・ラウンジ)」を都市型フェスティバル「NoMaps2024」でのプログラムとして開催する。Central Japan Startup Ecosystem Consortium、NoMaps実行委員会、STARTUP HOKKAIDOおよびゼロワンブースターとタッグを組んだミートアップ交流会となり、札幌の街中にあるバーを貸し切って行われる。本イベントの交流会や、サイドイベント的に