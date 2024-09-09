【ラプラス・ダークネス】 発売月：8月下旬 参考価格：22,999円 セール価格：19,779円 楽天ブックスは、グッドスマイルカンパニーから発売中のフィギュア「ラプラス・ダークネス」を参考価格から14％オフの19,779円で販売している。 本商品は、YouTuberグループ「ホロライブプロダクション」より、秘