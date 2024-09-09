【ソウル聯合ニュース】北朝鮮で７６回目の建国記念日（９月９日）を迎え、党・政府・軍の幹部が故金正日（キム・ジョンイル）総書記らの遺体が安置されている平壌の錦繍山太陽宮殿を参拝するなど記念行事が続いている。朝鮮中央通信は９日、金徳訓（キム・ドクフン）首相、崔竜海（チェ・リョンヘ）最高人民会議常任委員長、李炳哲（リ・ビョンチョル）党中央軍事委員会副委員長などが８日に錦繍山太陽宮殿を訪れ、献花したと報