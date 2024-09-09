【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）の男子シングルスで、米国勢としては21年ぶりとなる四大大会（グランドスラム）優勝を逃したテイラー・フリッツ（Taylor Fritz、米国）が8日の決勝後、「多くの人をがっかりさせてしまった」と悔しさをあらわにした。26歳のフリッツは決勝で世界ランキング1位のヤニック・シナー（Jannik Sinner、イタリア）に3-6、4-6、5-7でストレート負けを喫した。今