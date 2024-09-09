セブン＆アイ・ホールディングスに買収の提案をしているカナダのクシュタール社は「協議すら拒否したことを遺憾に感じる」などと改めて声明を発表しました。買収提案をめぐっては、先週金曜日、セブン＆アイがカナダのクシュタール社に「株主価値の実現を著しく過小評価している」などと書簡で回答。▼企業価値が正当に評価されたものではなく、▼買収に向けた課題の具体的な検討も足りないと指摘し、「賛同できない」方針を表明し