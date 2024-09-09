ストリートからワインディングまで、250レプリカをカモれるカフェレーサーを目指す！ 1987年にヤマハがリリースしたSDR……それまでヤマハのスポーツバイク系ネーミング記号になかったアルファベットの組み合わせに、従来のカテゴリーに属さない主張が込められていた。それはレプリカ至上主義ともいえる、レーシングマシンそのままのスーパースポーツに