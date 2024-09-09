俳優石原良純（62）は9日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演し、12日に告示される自民党総裁選（27日投開票）についてコメントした。今回の総裁選には現在までに6人が出馬表明し、過去最多の出馬人数となることが確実になっているが、良純は「混沌（こんとん）とした総裁選で、出馬される人数だけでも異例なんだけど、あまりぼくらには関心がわかない。なにも変わらないんじゃないの？という（