格闘家の平本蓮（26＝剛毅會）が9日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の反社会勢力対策について言及した。平本は「何があるかわからないこの時代、勝手な因縁や憶測を生まないために反社会勢力対策のため危険性がある方との関わり、及び接触など完全に付き合いを持つのをやめさせて頂くことをここに宣言いたします。ご理解のほど宜しくお願い致します」と呼びかけ、「今後もなるべく敵を作らないように家族に危害が加わら