Takahiko Wada［東京９日ロイター］ - 日銀が９日に発表した８月の貸出・預金動向によると、銀行・信金計の貸出平均残高は前年比３．０％増の６２４兆２４３０億円だった。Ｍ＆Ａ（企業の合併・買収）関連や不動産関連、経済活動の改善に伴う資金需要が続いている。都銀等では、個別のＭ＆Ａ案件の金額の違いに加え、為替円高で外貨建て貸出の円換算ベースの金額が目減りしたことで伸び率が鈍化した。銀行・信金計の貸出平