ドジャースの大谷翔平投手（３０）は８日（日本時間９日）に本拠地ロサンゼルスでのガーディアンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に中前打、５回に２試合ぶりの一発となる４６号を放ち、史上初の「４６本塁打―４６盗塁」を達成した。４打数２安打１打点。チームは４―０で勝ち、今季最多の貯金２９１―０の５回一死無走者。相手先発の右腕バイビーが２球目に投じた真ん中高めの８３・６マイル（約１３４・５キロ）のチ