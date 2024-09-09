◆バスケットボール◇プレシーズンゲーム第２日ベルテックス静岡８９−７７富山Ｂ２ベルテックス静岡が前日敗れたＢ２富山に８９―７７で雪辱を果たした。焼津市出身で、Ｂ１川崎から新加入した増田啓介（２６）が１２得点、７リバウンドと攻守に貢献して地元ファンに存在をアピール。今季から就任した森高大（たかひろ）ヘッドコーチ（ＨＣ、３５）に対外試合初勝利をプレゼントした。新生ベルテックスが“今季初勝利”を挙