ドル円理論価格1ドル＝140.86円（前日比-0.76円） 割高ゾーン：141.90より上 現値：142.50 割安ゾーン：139.82より下 過去5営業日の理論価格 2024/09/06141.62 2024/09/05142.04 2024/09/04144.53 2024/09/03145.48 2024/09/02145.32 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。