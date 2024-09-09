東京駅周辺のビル群内閣府が9日発表した4〜6月期の国内総生産（GDP、季節調整済み）改定値は、物価変動の影響を除いた実質で前期比0.7％増、年率換算は2.9％増だった。年率3.1％増だった速報値より下方修正した。最新の統計を反映し、個人消費や設備投資の増加幅が速報値より下振れした。2四半期ぶりのプラス成長は変わりなかった。自動車が認証不正問題の影響が和らいで購入しやすくなり、個人消費や設備投資が持ち直す構図は