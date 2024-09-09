財務省の看板財務省が9日発表した7月の国際収支速報によると、海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額は前年同月比15.1％増の3兆1930億円だった。18カ月連続の黒字で、比較可能な1985年以降では7月として最大の黒字額となった。海外からの投資の利子や配当といった第1次所得収支の黒字幅が伸びた。輸出から輸入を差し引いた貿易収支の赤字額は4827億円だった。輸出は9.7％増の9兆4171億円。輸入は16.8