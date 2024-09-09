セーレンが３日続伸。前週末６日の取引終了後、香港の投資ファンドであるオアシス・マネジメントがセーレンの株式を６％超保有していることが判明し、思惑視されたようだ。同日に関東財務局に提出された大量保有報告書によると、オアシスの保有割合は６．２８％となった。報告義務発生日は８月３０日。保有目的は「ポートフォリオ投資」としている。オアシス・マネジメントはアクティビスト（物言う株主）とし