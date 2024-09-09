タイミーは続落。全般リスクオフの地合いが加速するなか下値模索の展開を余儀なくされているが、２０００円台を割り込んだ水準では押し目買いニーズも観測される。７月２６日に東証グロース市場に新規上場した直近ＩＰＯ銘柄でスキマバイトサービス「タイミー」を運営、時流に乗るビジネスモデルで上場以前から話題を集めていた経緯がある。そうしたなか、前週末６日取引終了後に資産運用会社のレ