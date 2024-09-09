フォースタートアップスが３連騰している。前週末６日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を２５万株（発行済み株数の６．８６％）、または３億円としており、取得期間は９月９日から来年９月８日まで。株主還元策の一環として実施するという。 出所：MINKABU PRESS