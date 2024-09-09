ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信が急落。前週末の終値は２万３５００円台だったが、きょうは一時１５００円安と大幅下落で、２万３０００円台を割り込むだけでなく、２万２０００円台攻防を意識させる展開となっている。前日の米国株市場ではハイテク株中心に全面安で、特に半導体セクターへの売り圧力が際立った。これを受け東京市場でも日経平均寄与度の高い値がさの半導体製造装