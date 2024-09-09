ＰＲＩＳＭＢｉｏＬａｂが前週末比で一時７％近く上昇した。９日、同社とエーザイにより共同創出された「Ｅ７３８６」とレンバチニブメシル酸塩との併用試験の結果が、１３日から１７日までスペイン・バルセロナで予定される欧州臨床腫瘍学会の年次総会において発表される予定であり、これに伴い研究概要が開示されたと発表した。開示されたのは進行子宮体がん患者を対象とする非盲検臨床第１ｂ相試験の拡大コホー