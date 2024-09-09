グリッドは全般相場が波乱の地合いとなるなか大幅高で逆行、一時６．２％高と値を飛ばす場面があった。ＡＩ技術を活用し電力の需給計画や海運の配船、物流といった社会インフラに絡む分野で計画最適化システムを展開する。ＡＩエンジンの開発及びＡＩエンジン搭載のシステム実装、更に保守・運用サポートまでを一気通貫で提供することを強みとしている。データセンター増設に伴う電力需要の急増が課題となるな