UEFAネーションズリーグ(UNL)は8日、各地で第2節を開催した。リーグAのグループ1ではポルトガル代表がスコットランド代表と対戦した。前半7分、スコットランドがMFスコット・マクトミネイのゴールで先制するも、後半9分にMFブルーノ・フェルナンデスの得点でポルトガルが追いついた。後半37分にはFWクリスティアーノ・ロナウドが連続でシュートを放つも、いずれもポストに阻まれた。それでも同43分、C・ロナウドがDFヌーノ・