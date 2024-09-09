韓国の2大名節の1つである「秋夕（チュソク）」。2024年は9月17日が秋夕当日であり、土日を含めて9月14日から18日まで5連休となる。【注目】女性社会人が殺到！韓国の大型連休利用した“秋夕整形”とは旧暦8月15日に先祖の霊を祀る秋夕は、1年の間で最も重要な祝日であり、地方の実家に戻るひとも多く、一時は都会から人がいなくなることから、民族大移動と揶揄されることもあった。そんな秋夕だが、すべての国民が受け入れている