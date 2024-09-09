ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地でのガーディアンズ戦に「1番DH」で先発出場。5回の第3打席に右翼への今季46号を放った。ドジャースは4－0でア・リーグ中地区首位に勝利し、カード勝ち越しを決めた。大谷はこの一発で2021年に記録した自己最多の本塁打数に並び、メジャー史上初の記録を「46本塁打46盗塁」に塗り替えた。 ■「50-50」まであと4本塁打、4盗塁 ド