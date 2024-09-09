9日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比58.6％増の504億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同45.1％増の369億円となっている。 個別ではグローバルＸウラニウムビジネスＥＴＦ 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 、上場Ｔｒａｃｅｒｓ米国債０－２年ラ