『HiPro(ハイプロ)』は9月26日15時〜、スタートアップ企業向けに、事業をスケールさせるうえでのさまざまなノウハウを伝えるイベント「HiProStart-up Forum 2024」を、港区の「TOKYO VENTURE CAPITAL HUB」で開催。オンラインでの参加も可能となる。HiProStart-up Forum 2024スタートアップ、外部からスタートアップの事業成長を支援するプロ人材やアクセラレーター、事業加速に必要な資金支援を行うVCが一堂に会するイベントとな