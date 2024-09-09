9月9日は『救急の日』です。この日にあわせて幼児雑誌の付録として企画されたのが、本物そっくりのデザインに仕上げた“AEDセット”。付録を企画した目的と思いを担当者に伺いました。■幼児雑誌の付録に『おやこで！AEDたいけんセット』都内の書店、児童向け雑誌のコーナーに並べられていたのは小学館が刊行する幼児雑誌『幼稚園』10・11月号です（8月30日発売）。付録の『おやこで！AEDたいけんセット』は、医療機器メーカー・日