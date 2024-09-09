自民党総裁選に立候補を表明・検討している12人のうち、日本テレビが自民党の党員・党友を対象に「誰を支持するか」を聞き取ると、1位が石破氏、2位が小泉氏、3位が高市氏という結果でした。“ポスト岸田”の座をめぐるそれぞれの戦略とは？【バンキシャ！】8日午後4時すぎ、バンキシャは、東京・葛飾区へ。バンキシャ「石破さんですね」5度目の総裁選に挑戦する石破元幹事長。石破 茂 元幹事長「自由民主党の元幹事長の石破でござ