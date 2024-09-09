中国のサッカー代表は５日に埼玉県で行われたＷ杯アジア最終予選で日本と対戦し０―７と惨敗した。写真は中国代表の楊澤翔（左）と日本代表の三笘薫/Qin Zhicheng/VCG/Getty Images香港（ＣＮＮ）中国のサッカー代表は５日に埼玉県で行われたワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選で日本と対戦し、０―７と惨敗した。汚職スキャンダルと成績の低迷に悩む中国サッカー界にとって、さらに厳しい現実が突き付けられた。日本代表は欧州