世界的建築家の隈研吾さん（70）の建築模型やデザイン画などを展示する企画展「くまさんぽ隈研吾建築と境町」が茨城県境町坂花町の「S―Gallery」で開かれている。町内には隈さん設計の建物が7棟建てられている。隈さんは「孔、粒子、やわらかい、斜め、時間という5原則に基づき、境町の七つを含めた僕の建築を、模型や写真で紹介する」とコメントを寄せた。五輪パラ後の国立競技場隈研吾さんが見つめる未来とは隈さんは、