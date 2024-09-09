Tetsushi Kajimoto［東京９日ロイター］ - 財務省が９日発表した国際収支状況速報によると、７月の経常収支は３兆１９３０億円の黒字で、６月（１兆５３３５億円の黒字）から黒字幅が拡大した。月前半にドルが１６０円超まで上昇するなど、円安の影響などで投資収益が増え第一次所得収支が４兆４４１０億円と１９８５年の統計開始以来、最大の黒字幅に拡大した。経常収支のその他の内訳では、貿易収支は４８２７億円の赤字