NFL（ナショナル・フットボール・リーグ）とハーフタイムショーのスポンサーであるApple Musicは9月8日、2025年2月にルイジアナ州ニューオーリンズで開催される第59回スーパーボウルのハーフタイムショーで、ケンドリック・ラマーがパフォーマンスすることを発表した。ラマーは、2022年にドクター・ドレーのハーフタイムショーにゲスト出演しているが、メイン・アクトとしてパフォーマンスするのは、これが初となる。ラマーは同日