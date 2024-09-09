日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』（TBS系／9月15日最終話）の主演・二宮和也、竹内涼真、葵わかな、キム・ムジュン、田中みな実、小泉孝太郎、内野聖陽が、最終話直前緊急生特番『オールスター夢の競演！ 二宮和也×メダリスト 究極の2択SHOW！ THEハイ＆ロー』（15日19時放送）に出演することが決定。パリ五輪メダリスト・角田夏実、萱和磨の出演も明らかとなった。【写真】最終話は25分枠大！二宮和也主演『ブラックペ