全日本社会人バドミントン選手権バドミントンの全日本社会人選手権は8日、鳥取市民体育館などで2日目が行われた。女子ダブルスでは田口真彩、佐藤灯組（ACT SAIKYO）が2回戦、3回戦でともに2-0のストレート勝ちを収めた。期待のペアは、日本が2つの銅メダルを獲得したパリ五輪に刺激を受け、さらなるレベルアップを誓う。速さを活かした攻撃で勝ち切った。初戦をストレート勝ちした田口と佐藤は3回戦で清家菜々子、谷川綾組と