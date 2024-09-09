【ソニー日本女子プロゴルフ選手権】最終日❤ＳＥＸＹすぎるっ！！！❤ 原英莉花、胸元パックリの純白衣装で前かがみ！！！所詮は国内記録だ。竹田麗央（21）は今大会を制し今季2度目の2週連続優勝で、4月のツアー初Vから5か月で通算6勝目。この勢いなら、年間女王（現在1位）はもちろん、年間10勝の最多勝記録や、日本女子オープン（9/26〜29）とツアー選手権（11/21〜24）制覇で公式戦年間3勝も夢ではないが、国