相撲で負けて、勝負に勝った。【もっと読む】一門親方衆が口を揃える大の里の“大問題”昨8日の大相撲9月場所初日、危うく黒星発進となるところだったのが、大関昇進を狙う関脇・大の里（24）だ。立ち合いで熱海富士の右下手を掴んで土俵際に追い詰めるも、土壇場で体を入れ替えられ、一転して窮地に。何とかはたき込んで勝利を手にしたものの、取組後は「相手のペースだった」と自ら認める“完敗”だった。大の里は直近2