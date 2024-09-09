佐々木朗希（22=ロッテ）が新たな球種を習得中だという。【もっと読む】佐々木朗希の“投げては休むスタイル”は米国で受け入れられるのか「チェンジアップですよ」と、ロッテOBがこう続ける。「今季はストレートを狙い打ちされるケースが多い。それだけに球速を落とした変化球を手の内に入れ、投球にメリハリを付けたいのでしょう。フォークもスライダーも140キロ台だけに、チェンジアップを覚えれば持ち球の球速差はグンと広が